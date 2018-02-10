Тает лед: Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в КНДР

Ким Чен Ын пригласил южнокорейского президента «как можно скорее» посетить КНДР, это приглашение передала сестра Кима.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетить КНДР.

Как сообщает Deutsche Welle, в субботу, 10 февраля, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял в Сеуле делегацию высокопоставленных представителей из КНДР.

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Встреча прошла в Голубом доме - президентском дворце. В ней участвовали формальный глава КНДР Ким Ён Нам и сестра северокорейского руководителя Ким Ё Чжон. До начала переговоров Мун Чжэ Ин с улыбкой пожал руку представителям Пхеньяна. На телевизионных кадрах видно, что Ким Ё Чжон держала в руках запечатанную голубую папку. Наблюдатели полагают, что в этой папке могло находиться личное послание от руководителя КНДР Ким Чен Ына. Позднее Сеул сообщил, что Ким Чен Ын пригласил южнокорейского президента "как можно скорее" посетить КНДР и что это приглашение передала сестра Кима.

Мун Чжэ Ин уже встречался с Ким Ён Намом 9 февраля по случаю открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане. На церемонии открытия Игр спортсмены из двух корейских государств прошли под одним флагом - так называемым флагом объединения. На нем изображен светло-голубой силуэт Корейского полуострова на белом фоне.

КНДР только несколько недель назад согласилась участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане. Это событие было расценено как важный сигнал разрядки напряженности в отношениях между Северной и Южной Кореей, которые официально по-прежнему находятся в состоянии войны.