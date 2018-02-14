Недовольство украинцев властью может привести к досрочным выборам - разведка США

09:35, 14 февраля 2018
Политика
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Об этом говорится в письменном докладе директора национальной разведки США Дэна Коутса, передает "Голос Америки".

Доклад называет факторы, которые угрожают экономическому возрождению Украину и могут потенциально привести к изменениям в ее международной политике.

"Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, мысль о том, что коррупция усиливается и обострение политических противостояний накануне запланированных президентских и законодательных выборов в 2019-м могут привести к досрочным выборам", - предупреждает документ.

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"Лидеры оппозиции попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить президента Украины Петра Порошенко и правящую коалицию накануне выборов 2019-го года", - отмечает доклад.

Американские разведчики также прогнозируют, что конфликт в Восточной Украине будет продолжаться в нынешнем виде, и называют наступление любой из сторон маловероятным.

"Расчеты каждой из сторон могут измениться, если она увидит, что другая сторона серьезно бросает вызов статусу-кво", - предостерегает при этом американская разведка.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США прогнозируют новое вмешательство России в выборы в 2018 году.

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Теги: #досрочные выборы#выборы в Украине#недовольство властью