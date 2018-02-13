Саакашвили: Заберите меня обратно в Украину, я хочу, чтобы меня судили в Украине (видео)

По его словам, если человека обвиняют в государственном перевороте, его не выгоняют из страны.

Бывший глава Одесской ОГА, лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что хочет суда над ним в Украине в деле о государственном перевороте.

Об этом он заявил в Варшаве во время брифинга, который транслировался на «Радио Свобода».

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"Меня будут судить в Украине или нет? Как я сейчас попаду в украинский суд? Или вы меня хотите сейчас объявить меня в розыск? Я их хочу спросить: "Вот я здесь". Я говорю: "Заберите меня обратно в Украину, я хочу, чтобы меня судили в Украине". Как бездипломный прокурор будет на это отвечать?" - заявил Саакашвили.

По его словам, человека "не выгоняют" из страны, если обвиняют в государственном перевороте.

"Если человека обвиняют в государственном перевороте, – а судья сразу это отвергла и отпустила, судья Лариса Цокол, и сказала, что все дело – фэйковое, и меня нельзя посадить под домашний арест, – если человека обвиняют в государственном перевороте, его не выгоняют из страны", - сказал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2017 года правоохранители в центре Киева задержали Саакашвили, однако его сторонники освободили его из автозака.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Саакашвили в виде круглосуточного ареста сроком на два месяца. Апелляционный суд Киева четыре раза – 22 декабря 2017 года, 3 января, 11 января и 19 января 2018 года – переносил рассмотрение апелляционной жалобы на вышеуказанное решение суда.

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Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса.

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Вчера, 12 февраля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали Саакашвили и выслали в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.