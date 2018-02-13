Лукашенко: альтернативы Минску как переговорной площадке по Донбассу не существует

13:09, 13 февраля 2018
Политика
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REUTERS

Читайте также"Хоть в Антарктиду": Беларусь ответила на предложение Трампа изменить место проведения переговоров по ДонбассуС таким заявлением Лукашенко выступил 13 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси, передает радио Свобода.

«Как и прежде, с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа, - сказал Лукашенко. - Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний Трехсторонней контактной группы».

Президент Беларуси сообщил, что в 2017 году состоялось почти 30 встреч ТКГ.

«Думаю, что, несмотря на различные и довольно неожиданные заявления (для общественности, может быть, неожиданные, а для меня это вполне ожидаемые заявления), реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует», - сказал Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совета безопасности ООН объявил о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска в другое место.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выразил сомнение, что урегулирование ситуации на востоке Украины заключается в переносе переговоров из Минска.

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Теги: #Минск#переговоры#Лукашенко