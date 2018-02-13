Лукашенко: альтернативы Минску как переговорной площадке по Донбассу не существует

Президент Беларуси сообщил, что в 2017 году состоялось почти 30 встреч Трехсторонней контактной группы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что реальной альтернативы минской переговорной площадке для урегулирования конфликта на востоке Украины сейчас не существует.

Читайте также"Хоть в Антарктиду": Беларусь ответила на предложение Трампа изменить место проведения переговоров по ДонбассуС таким заявлением Лукашенко выступил 13 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси, передает радио Свобода.

«Как и прежде, с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа, - сказал Лукашенко. - Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний Трехсторонней контактной группы».

Президент Беларуси сообщил, что в 2017 году состоялось почти 30 встреч ТКГ.

«Думаю, что, несмотря на различные и довольно неожиданные заявления (для общественности, может быть, неожиданные, а для меня это вполне ожидаемые заявления), реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует», - сказал Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совета безопасности ООН объявил о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска в другое место.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выразил сомнение, что урегулирование ситуации на востоке Украины заключается в переносе переговоров из Минска.