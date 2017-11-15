Беларусь готова направить своих миротворцев на Донбасс

Беларусь готова направить миротворческий контингент на Донбасс. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей сказал на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Если необходимо будет, мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», - сказал Макей.

При этом он заявил, что Беларусь заинтересована, чтобы на востоке Украины как можно скорее установился «мир, и стабильность, и спокойствие».

Читайте такжеСША посоветовали Украине не вносить в ООН свою резолюцию по миротворцам

Также он напомнил, что еще в октябре 2014 года президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о готовности направить миротворцев на Донбасс.

Кроме того, Макей добавил, что Беларусь готова и дальше предоставлять в Минске площадку для заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Справка УНИАН. 20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Во время выступления на общих прениях 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

В свою очередь в РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения Минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

11 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина, США и Германия имеют фактически готовый проект резолюции ООН по миротворческой миссии на Донбассе.