Тука призвал начать корректировку "наиболее провокационных пунктов" Минских соглашений

13:09, 13 февраля 2018
Политика
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Тука считает, что некоторые пункты

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тука сказал в Киеве на заседании круглого стола на тему: «Миротворческая миссия ООН - возможности и риски для безопасного мира».

Он считает, что, учитывая дискуссии по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе, можно воспользоваться моментом для корректировки Минских соглашений.

"Дело в том, это ни для кого не секрет, что в нашем отечественном политикуме нет консолидированной позиции по отношению к тем Минским договоренностям, на которых фактически и строится идея введения миротворческой миссии. Но сама идея введения миротворцев - это новость с точки зрения Минских договоренностей. Этого пункта в Минских договоренностях не существует", - сказал Тука.

"То есть, уже начат, - и с моей точки зрения это совершенно разумно, - начат ревизионный процесс достигнутых Минских договоренностей. Так не стоит ли сейчас воспользоваться этим моментом и начать корректировку этих самых провокационных пунктов, которые содержатся в этих договоренностях, которые, честно и откровенно, могут в любой момент подорвать изнутри парламент", - сказал Тука.

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Теги: #Донбасс#введения миротворцев