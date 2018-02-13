Тука призвал начать корректировку "наиболее провокационных пунктов" Минских соглашений

Тука считает, что лишь идея о введении миротворческой операции, о которой не говорится в Минских соглашениях, создает новые обстоятельства для урегулирования ситуации на Донбассе.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает целесообразным начать корректировку положений Минских соглашений, учитывая намерение ввести миротворческую миссию Организации Объединенных Наций на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тука сказал в Киеве на заседании круглого стола на тему: «Миротворческая миссия ООН - возможности и риски для безопасного мира».

Он считает, что, учитывая дискуссии по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе, можно воспользоваться моментом для корректировки Минских соглашений.

"Дело в том, это ни для кого не секрет, что в нашем отечественном политикуме нет консолидированной позиции по отношению к тем Минским договоренностям, на которых фактически и строится идея введения миротворческой миссии. Но сама идея введения миротворцев - это новость с точки зрения Минских договоренностей. Этого пункта в Минских договоренностях не существует", - сказал Тука.

"То есть, уже начат, - и с моей точки зрения это совершенно разумно, - начат ревизионный процесс достигнутых Минских договоренностей. Так не стоит ли сейчас воспользоваться этим моментом и начать корректировку этих самых провокационных пунктов, которые содержатся в этих договоренностях, которые, честно и откровенно, могут в любой момент подорвать изнутри парламент", - сказал Тука.