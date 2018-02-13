Эксперт ООН назвал необходимое для Донбасса количество миротворцев

Отдельные эксперты говорили о необходимости отправить на Донбасс до 50 тысяч миротворцев, но автор предложения считает такую цифру нереалистичной.

Для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев.

Читайте такжеРоссия пойдет на уступки касательно миротворцев при одном условии – эксперт

Об этом говорится в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, передает DW.com со ссылкой на Reuters.

В докладе, который будет представлен 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, говорится, что ООН следует рассмотреть вопрос о силе численностью около 20 тысяч военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и четырех тысяч полицейских, чтобы помочь урегулировать конфликт на Востоке Украины.

Согласно предложению, в состав контингента должны войти представители таких европейских стран, как Швеция, стран с опытом участия в миротворческих миссиях, как Бразилия, а также государств, которые пользуются доверием РФ - Беларусь. Введение миротворческой миссии на Донбасс позволит, в частности, провести там местные выборы, говорится в докладе.

Отдельные эксперты говорили о необходимости отправить на Донбасс до 50 тысяч миротворцев, но автор доклада считает такую цифру нереалистичной. На данный момент конфликт на Донбассе мониторят более 700 наблюдателей ОБСЕ.