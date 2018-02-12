Западные эксперты прокомментировали выдворение Саакашвили из Украины
Саакашвили не герой, но его выдворение из Украины является плохим решением ситуации. Об этом в "Твиттере" заявил бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, а ныне директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.
Читайте такжеПоявилось первое видео с Саакашвили в Польше после выдворения из УкраиныСегодня стало известно о задержании Саакашвили украинскими силовиками, а позже о его выдворении из Украины.
Долгое время в информационном пространстве доминировали спекуляции, что Саакашвили возможно будет депортирован в Грузию, где он заочно приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Именно вариант выдворения Саакашвили в Грузию и комментировал Карпентер, передает Голос Америки.
"Плохо для Украины и еще хуже для Грузии. Применение закона из-за низких политических мотивов может и иметь ауру законности, но является плохим решением с точки зрения политики. Саакашвили не герой, но это плохое решение ситуации", - написал в микроблоге по этому поводу Карпентер.
Как оказалось, экс-президента Грузии отправили в Польшу.
Неодобрительно о выдворении Саакашвили откликнулся и бывший министр иностранных дел Швеции, советник Порошенко Карл Бильдт. "Лишение Саакашвили его единственного гражданства является очевидным нарушением его прав человека. Принудительная департация только ухудшает ситуацию", - написал в "Твиттере" Карл Бильдт.
Depriving Saakashvili of his only citizenship was a clear violation of his human rights. Forcible deporting him makes things even worse. https://t.co/fARZbsX381— Carl Bildt (@carlbildt) February 12, 2018
Сам Саакашвили по телефону из Варшавы так описал обстоятельства своего задержания и выдворения из Украины. «В кафе ворвались, посадили в бус. Они пытались закрыть мне глаза, завязать руки. Посадили в машину, которая долго кружила по Киеву. Высадили в "Борисполе", потом подогнали самолет, скрутили руки и грубо посадили на него», - сообщает Facebook политика.
Сразу же после новостей о прибытии Саакашвили в Польше Якуб Парусинский с англоязычного издания Kyiv Post поспешил устроить в "Твиттере" опрос, какую должность экс-президенту Грузии предложит официальная Варшава.
Между тем для целого ряда обозревателей обстоятельства выдворения Саакашвили стали свидетельством того, что Украина по сути не изменилась за много лет.
"Драка между Порошенко и Саакашвили напоминает мне драку Ющенко с Тимошенко в дни после Оранжевой революции - оба случая вызвали печальную мысль, что на фундаментальном уровне политика в Украине мало изменилась", - пишет в микроблоге Дэн Пелещук, журналист ряда англоязычных изданий, который работает в Украине.
"Ни одна из сторон этого конфликта не имеет уважения к закону", - написал о ситуации вокруг Саакашвили обозреватель-международник Леонид Рагозин.