Западные эксперты прокомментировали выдворение Саакашвили из Украины

Для целого ряда обозревателей обстоятельства выдворения Саакашвили стали свидетельством того, что Украина по сути не изменилась за много лет.

Саакашвили не герой, но его выдворение из Украины является плохим решением ситуации. Об этом в "Твиттере" заявил бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, а ныне директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

Читайте такжеПоявилось первое видео с Саакашвили в Польше после выдворения из УкраиныСегодня стало известно о задержании Саакашвили украинскими силовиками, а позже о его выдворении из Украины.

Долгое время в информационном пространстве доминировали спекуляции, что Саакашвили возможно будет депортирован в Грузию, где он заочно приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Именно вариант выдворения Саакашвили в Грузию и комментировал Карпентер, передает Голос Америки.

"Плохо для Украины и еще хуже для Грузии. Применение закона из-за низких политических мотивов может и иметь ауру законности, но является плохим решением с точки зрения политики. Саакашвили не герой, но это плохое решение ситуации", - написал в микроблоге по этому поводу Карпентер.

Как оказалось, экс-президента Грузии отправили в Польшу.

Неодобрительно о выдворении Саакашвили откликнулся и бывший министр иностранных дел Швеции, советник Порошенко Карл Бильдт. "Лишение Саакашвили его единственного гражданства является очевидным нарушением его прав человека. Принудительная департация только ухудшает ситуацию", - написал в "Твиттере" Карл Бильдт.

Depriving Saakashvili of his only citizenship was a clear violation of his human rights. Forcible deporting him makes things even worse. https://t.co/fARZbsX381 — Carl Bildt (@carlbildt) February 12, 2018

Сам Саакашвили по телефону из Варшавы так описал обстоятельства своего задержания и выдворения из Украины. «В кафе ворвались, посадили в бус. Они пытались закрыть мне глаза, завязать руки. Посадили в машину, которая долго кружила по Киеву. Высадили в "Борисполе", потом подогнали самолет, скрутили руки и грубо посадили на него», - сообщает Facebook политика.

Сразу же после новостей о прибытии Саакашвили в Польше Якуб Парусинский с англоязычного издания Kyiv Post поспешил устроить в "Твиттере" опрос, какую должность экс-президенту Грузии предложит официальная Варшава.

Между тем для целого ряда обозревателей обстоятельства выдворения Саакашвили стали свидетельством того, что Украина по сути не изменилась за много лет.

"Драка между Порошенко и Саакашвили напоминает мне драку Ющенко с Тимошенко в дни после Оранжевой революции - оба случая вызвали печальную мысль, что на фундаментальном уровне политика в Украине мало изменилась", - пишет в микроблоге Дэн Пелещук, журналист ряда англоязычных изданий, который работает в Украине.

"Ни одна из сторон этого конфликта не имеет уважения к закону", - написал о ситуации вокруг Саакашвили обозреватель-международник Леонид Рагозин.