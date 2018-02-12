Сторонники Саакашвили собираются под стенами АП (видео)

18:48, 12 февраля 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил Давид Сакварелидзе: "18:30 собираемся под АП. На Банковой!".

"В 18.30 собираемся под АПУ!!! В областях также собирайтесь под ОГА, мы должны прекратить это беззаконие!", - говорится в сообщении "Движения новых сил".

Лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили уже находится на территории Польши.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане "Сулугуни", после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.

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