Сторонники Саакашвили собираются под стенами АП (видео)
Сторонники лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили созывают митинг под Администрацию президента.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил Давид Сакварелидзе: "18:30 собираемся под АП. На Банковой!".
"В 18.30 собираемся под АПУ!!! В областях также собирайтесь под ОГА, мы должны прекратить это беззаконие!", - говорится в сообщении "Движения новых сил".
Лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили уже находится на территории Польши.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане "Сулугуни", после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.
Позже в Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.