Россия разместила на Донбассе больше танков, чем есть у Бундесвера - Порошенко

Он отметил, что на востоке Украины Россия держит 600 танков.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия развернула на территории оккупированного Донбасса армию, только количественный состав танков которой составляет 600 единиц, и она в любой момент может обострить ситуацию на востоке Украины.

Читайте такжеПорошенко: РФ не выполняет обещаний - после заключения Минских соглашений убито 824 человекаОб этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщили в пресс-службе главы государства.

«У Путина в Украине столько армии, что он в любой момент может способствовать обострению положения, если ему вздумается. Я однажды рассказывал канцлеру Меркель: «Вы можете себе представить, что на востоке Украины на сегодняшний день размещено больше танков, чем есть в наличии у Бундесвера? На этой небольшой территории расположено 600 танков», - сказал Порошенко.

По его словам, это был самый тяжелый момент, когда в феврале 2015 году от пуль регулярной российской армии ежедневно погибали около 25 украинских солдат. «В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды. Затем была достигнута договоренность, чего не произошло бы без поддержки федерального канцлера Ангелы Меркель», - напомнил он.

«Мы, украинцы, очень благодарны ей за это, ведь ситуация тогда была очень сложной», - подчеркнул Порошенко.