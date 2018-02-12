Дипломат предложил привлечь Китай к урегулированию ситуации на Донбассе

По убеждению дипломата, Киев должен поговорить с Китаем относительно возможных инвестиций в восстановление инфраструктуры оккупированного Донбасса после его возвращения под украинский суверенитет.

Директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский предлагает привлечь Китай к урегулированию ситуации на Донбассе и найти совместные проекты, которые способствовали бы восстановлению инфраструктуры региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время экспертной дискуссии «Конфликт на Донбассе в 2018 году: заморозить нельзя урегулировать» сегодня в Киеве.

«Как ее решать (конфликт на Донбассе - УИНАН) - в значительной мере нам надо расширять круг внешних игроков, которые способствовали бы этому», - считает он.

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«Но поскольку этот конфликт для нас внутреннего измерения, нам нужна наша внутренняя позитивная повестка дня. Есть ли она у нас? Я не уверен в этом. Тот закон (о деоккупации Донбасса - УНИАН), который обсуждается и принимается, имеет определенные шаги, определенные направления. Но если мы просто себе представим, что завтра Россия ушла из Донбасса, то что мы сделаем? Да, мы себе представляем, что мы делаем с границей и так далее. Но в экономическом плане, как мы будем возвращать то население, которое абсолютно извращено российской пропагандой?», - добавил Корсунский.

По словам дипломата, на Донбассе три четверти населения никогда не выезжало за пределы своих областей. «Они не представляют, что происходит в Киеве, какова его политика», - убежден он.

Корсунский считает, что населению оккупированного Донбасса нужно предложить «позитивную повестку дня», то есть то, что Украина собирается делать с восстановлением абсолютно разрушенной инфраструктуры.

«Четко сформулировать, имеем ли мы ресурсы обновлять, создавать рабочие места, будем ли мы возобновлять работу металлургического, индустриального, энергетического комплекса в той модели, которая была. Или мы видим Донбасс как-то иначе. Это все вопросы, которые нам предстоит решать, как только суверенитет над Донбассом будет восстановлен», - добавил дипломат.

«Если говорить о расширении круга внешних игроков, мы опираемся всегда на одних и тех же. Мы имеем «нормандский формат», плюс Евросоюз и, конечно, США. Мне кажется, что в сегодняшних условиях мы совершенно не учитываем фактор Китая, который в основном поддерживает Россию в Совбезе ООН. Если мы будем продвигать наше видение миротворцев, то нам нужно будет добиваться в Совбезе ООН консенсуса», - добавил он.

Корсунский напомнил, что «в коалиционном соглашении Германии появилась запись, что она готова инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса».

Он считает, что об этом так же стоит поговорить с Китаем. «Найти проекты, которые будут у нас в пакете с другими проектами для того, чтобы, когда Донбасс вернется, чтобы, в том числе, китайские компании приняли в этом участие», - предлагает дипломат.

По его убеждению, Китай проводит очень прагматичную внешнюю политику и если появится экономический интерес, следует ожидать, что и на политическом уровне позиция Пекина изменится.