В МИД ответили на заявление Лаврова о "сломе" Минских соглашений

Беца отметила, что "слом" Минских договоренностей - это продолжающееся невыполнение Россией своих обязательств.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца прокомментировала заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что принятие закона о реинтеграции Донбасса станет "шагом по слому" Минских соглашений.

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Соответствующий комментарий пресс-секретаря МИД Украины обнародован в микроблоге Twitter.

"Слом" Минских договоренностей - это продолжающееся невыполнение РФ, их стороной, своих обязательств и продолжение агрессии", - написала Беца.

Как сообщал УНИАН, ранее Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" заявил, что украинская власть делает "колоссальную ошибку" принятием закона о реинтеграции.

"Минские договоренности никто не отменял. Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому Минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим", - добавил он.

Справка. 18 января Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (№ 7163). Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный эффективный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными. Документом возлагается на Российскую Федерацию ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам. Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражение и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.