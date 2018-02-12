Порошенко: РФ не выполняет обещаний - после заключения Минских соглашений убито 824 человека

14:33, 12 февраля 2018
Политика
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УНИАН

Читайте такжеВ Кремле заявили, что достижение одинаковой оценки Украиной и РФ ситуации на Донбассе является "вторичным"Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Однако, как знает весь мир: президент РФ не выполняет взятые на себя обещания. Всегда, когда он (президент РФ Владимир Путин - УНИАН) хочет, он способствует очередной эскалации», - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, после заключения Минских договоренностей на войне было убито 824 человека.

Президент также ответил на вопросы о продолжающейся в Германии дискуссии относительно возможной отмены санкций против РФ. В частности, и о мнении президента футбольного клуба «Бавария» Ули Хенеса по поводу политики Путина. «Эти люди или недостаточно информированы, или просто наивны. Все же очень просто: мы не часть российской империи, мы - суверенная страна. Я считаю, что людям вроде господина Хенеса нужно однажды посетить Украину, причем не Киев, а восток Украины. Тогда он поймет, что на самом деле речь идет о одном: Путин должен вывести свои войска из Украины», - подчеркнул Порошенко.

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Теги: #Россия#Порошенко#Минские соглашения