Порошенко: РФ не выполняет обещаний - после заключения Минских соглашений убито 824 человека

Порошенко в очередной раз призвал Путина вывести российские войска из Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия не выполняет взятые на себя обещания, после заключения Минских договоренности были убиты 824 человека.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что достижение одинаковой оценки Украиной и РФ ситуации на Донбассе является "вторичным"Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Однако, как знает весь мир: президент РФ не выполняет взятые на себя обещания. Всегда, когда он (президент РФ Владимир Путин - УНИАН) хочет, он способствует очередной эскалации», - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, после заключения Минских договоренностей на войне было убито 824 человека.

Президент также ответил на вопросы о продолжающейся в Германии дискуссии относительно возможной отмены санкций против РФ. В частности, и о мнении президента футбольного клуба «Бавария» Ули Хенеса по поводу политики Путина. «Эти люди или недостаточно информированы, или просто наивны. Все же очень просто: мы не часть российской империи, мы - суверенная страна. Я считаю, что людям вроде господина Хенеса нужно однажды посетить Украину, причем не Киев, а восток Украины. Тогда он поймет, что на самом деле речь идет о одном: Путин должен вывести свои войска из Украины», - подчеркнул Порошенко.