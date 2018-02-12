За три года Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений - МИД

11:00, 12 февраля 2018
Политика
1920
РФ нужна война и дестабилизация Украины / Фото УНИАН

Читайте такжеПорошенко уверен, что миротворческая миссия ООН будет стимулировать вывод войск РФ из Донбасса

«12.02.15-принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни одного пункта не выполнила. РФ нужна война и дестабилизация Украины», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранцше Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы она прекратила нарушать перемирие на Донбассе и выполняла Минские соглашения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Минские соглашения#война на Донбассе