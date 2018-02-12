За три года Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений - МИД

Пресс-секретарь МИД отметила, что России нужна война и дестабилизация Украины.

В течение трех лет Российская Федерация не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей, ей нужна война и дестабилизация в Украине. Об этом в Twitter написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

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«12.02.15-принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни одного пункта не выполнила. РФ нужна война и дестабилизация Украины», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранцше Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы она прекратила нарушать перемирие на Донбассе и выполняла Минские соглашения.