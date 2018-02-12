РФ хочет разменять Донбасс на Крым и создать на востоке инструмент влияния на Украину – посол

13:15, 12 февраля 2018
Политика
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Россия хочет разменять Донбасс на Крым и создать на востоке постоянно действующий инструмент влияния на Украину / фото telegraf.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Сергей Корсунский во время экспертной дискуссии «Конфликт на Донбассе в 2018 году: заморозить нельзя урегулировать» сегодня в Киеве.

«Мне кажется, что когда мы говорим о Донбассе, то следует различать, что для России - это на 100% внешний конфликт, который имеет внешнее измерение. Она (Россия) никоим образом не претендует, чтобы решить какие-то внутренние проблемы или поднять авторитет Путина в очередной раз до «невероятных высот», - заявил он.

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Говоря о цели, которую преследует Россия продолжающимся конфликтом на востоке Украины, Корсунский отметил: «она имеет цель: попытаться разменять Донбасс на Крым, заставить американцев все-таки говорить с Россией как-то иначе, нежели они говорят сейчас и, конечно, решить главный вопрос - это получить постоянно действующий инструмент влияния на Украину».

«Для Украины ситуация абсолютно противоположная - это (конфликт на Донбассе - УНИАН) внутренняя проблема. Мы, пытаясь вернуть Донбасс, не решаем никаких внешних проблем, мы пытаемся решить нашу внутреннюю ситуацию», - отметил дипломат.

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Теги: #оккупанты в Крыму#возвращение Крыма#конфликт на Донбассе#Крым и Донбасс