Литвин увидел, что он Украине нужен: теперь кричат «спасай!»

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что пока нет «соответствующей обстановки» для объявления им заявления об участии в президентской избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он сделать официальное заявление о своем участии в президентской избирательной кампании.

По словам В.ЛИТВИНА, «не дают возможности это сделать». «Нужно все сделать в соответствующей обстановке, в расчете на вашу тотальную абсолютную поддержку», - добавил он.

При этом Председатель ВР обратил внимание журналистов на лозунг в сессионном зале парламента: «Литвин, подумай о народе!». По его словам, «это подтверждает то, что есть понимание даже у непримиримых оппонентов о том, что Украине нужен ЛИТВИН, поэтому обращаются ко мне, когда у людей и для людей ничего не осталось – все забрали, а теперь кричат «спасай!». В.ЛИТВИН подчеркнул: «Я готов это сделать и сделаю».

На вопрос, пойдет ли В.ЛИТВИН в Президенты, он ответил: «Идем». Реакцией журналистов был смех и уточнение, сколько людей, по его мнению, пойдет на выборы. Председатель ВР на это отметил: «Когда я сказал, что идем, то имел в виду всех вместе», и добавил: «Я себя не отделяю от вас (речь идет о журналистах)».