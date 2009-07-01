БЮТ хочет собрать еще одно внеочередное заседание ВР

Представители коалиции будут собирать подписи для проведения внеочередного заседания парламента в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что в повестке дня будет стоять один вопрос - кадровые назначения в правительство.

В то же время он подчеркнул, что не исключает, что трибуна в парламенте и в пятницу может быть заблокированная, поскольку Партия регионов действует по правилу «чем хуже, тем лучше».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что на Согласительном совете представители фракции Партии регионов настаивали на необходимости освобождения Юрия ЛУЦЕНКА с должность министра внутренних дел и Ивана ВАКАРЧУКА - с должности министра образования и науки.