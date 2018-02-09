Во время задержания у Шепелева изъяли удостоверение сотрудника "министерства государственной безопасности ДНР" (фото)

Рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей назначено на 11.30.

У задержанного сегодня бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в организации умышленного убийства и совершении других преступлений, было изъято удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности ДНР».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению одного из бывших народных депутатов Украины в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, который с 2014 года находился в розыске. 8 февраля 2018 года указанное лицо задержано сотрудниками Службы безопасности Украины. При себе у задержанного обнаружен ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности Донецкой народной республики», - написала она.

Также в отношении Шепелева Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

«Сейчас с задержанным проводятся процессуальные действия, связанные с избранием меры пресечения. В Печерский районный суд г. Киева подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Заседание назначено на 11.30, судья Ирина Литвинова, Крестовый переулок, 4», - сообщила Сарган.

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Как сообщал УНИАН, Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции его 26 марта 2014 года доставили в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в связи с чем он в тот же день был повторно объявлен в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.

По данным ГПУ, Шепелев подозревается в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, на заказ, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО «Родовид Банк», их легализации и служебном подлоге.