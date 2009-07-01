Тимошенко уверена, что сегодня в Кабмине будет пополнение

Все кадровые вопросы будут голосоваться коалицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила в интервью журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, есть определенные кадровые предложения от фракции Партии регионов - относительно увольнения отдельных министров. «Они имеют право поставить эти вопросы, но я убеждена, что под них не будет голосов», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что у коалиции есть необходимое количество голосов депутатов для того, чтобы «утвердить новых министров». При этом Ю.ТИМОШЕНКО прибавила, что для этого необходимо, чтобы не было блокирования работы парламента.

Говоря о возможной отставке министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что он сам подал заявление об отставке по состоянию здоровья. Премьер подчеркнула, что «правительство не имеет никаких претензий к министру угольной промышленности, поскольку работа министра является успешной, результативной, эффективной».