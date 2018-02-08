Сытник: власти пытались разрушить НАБУ, сопротивление проведению расследований растет с каждым днем

Он заявляет о «беспрецедентных попытках давления» как на НАБУ, так и на САП.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что власти и правоохранительные органы во втором полугодии прошлого года пытались разрушить НАБУ, сопротивление проведению расследований растет с каждым днем.

Читайте такжеЕ-декларирование в Украине находится под угрозой - глава НАБУКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким пресс-конференции в Киеве.

«Представители властей, правоохранительных органов сделали все во втором полугодии 2017 года для того, чтобы разрушить бюро, устранить руководство бюро от своих должностей, но, несмотря на это, я имею честь представить отчет (деятельности работы НАБУ за второе полугодие 2017 года - УНИАН), и это свидетельствует о том, что бюро работает и имеет поддержку и общественности, и международных партнеров», - подчеркнул Сытник.

«Последние полгода - это были беспрецедентные попытки давления на НАБУ, беспрецедентные попытки уничтожить наши институты - и антикоррупционную прокуратуру, и Антикоррупционное бюро», - сказал он.

«Я убежден, что эти попытки не являются последними, и мы чувствуем, насколько это сопротивление растет с каждым нашим расследованием», - отметил Сытник.

Директор НАБУ заверил, что ведомство продолжит расследовать дела, несмотря на давление. «От себя лично я заверяю, что мы будем держаться до последнего и мы готовы делать ту работу, которую делали до этого. Вы знаете, что иногда наших работников арестовывают, вбрасывают в интернет данные по поводу закрытых наших сотрудников. Конечно, это не помогает нашей работе, но если кто-то думает, что нас можно запугать или каким-то образом остановить, то они ошибаются», - заявил Сытник.