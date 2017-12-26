Сытник после возвращения из США встретился с Луценко, генпрокурор признал ошибкой публичное сведение счетов

Главы Генпрокуратуры и НАБУ после переговоров "совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов". Об этом в интервью украинским телеканалам сказал генпрокурор Юрий Луценко. у него был разговор с главой НАБУ Артемом Сытником, сообщает ТСН.

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"Я не имею права закрывать глаза на то, что НАБУ, как мне кажется, как кажется нашим профессиональным прокурорам, сегодня нарушает ту или иную часть законодательства. Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из Соединенных Штатов мы провели обсуждение ситуации, и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ о том, что им препятствуют. Другие вещи, в том числе с моей стороны. Действительно не понимают ни украинцы, ни за рубежом", - сказал Луценко.

Он отметил, что "даже если кто-то из нас прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе".

"Поэтому я сразу предлагал и сейчас стою на этом – нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги на встречу друг другу. Что я имею в виду? Я, например, со своей подписью направил в парламент изменения в законы, которые, с моей точки зрения, являются неадекватными. Ну, например, набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Ну, всем понятно, что это ненормально. Штирлиц, наверное, сошел бы с ума, ему сказали, что надо пройти открытый конкурс. Но с другой стороны - это закон. Если он неправильный – его меняют. Но не нарушают", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Национальное антикоррупционное бюро обвинило Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины в срыве операции по разоблачению коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.

В ответ генпрокурор Юрий Луценко заявил о провокации работников НАБУ против чиновника миграционной службы, «тайный офис» бюро с незаконным хранением секретных документов и использованием детективами контрабандной аппаратуры для поиска коррупционеров.

На конфликт жестко отреагировали международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые призвали руководство страны обеспечить независимость антикоррупционных органов и безотлагательно принять законодательство о антикоррупционные суды.