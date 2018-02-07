Во время Майдана в Украину трижды приезжали высокопоставленные чиновники ФСБ - Наливайченко

Экс-председатель СБУ Наливайченко считает, что Россия начала готовиться к аннексии Крыма с начала президентства Януковича, а с конца 2013 года ФСБ начала активно готовиться к захвату Украины.

Во время Майдана в Украину трижды приезжали высокопоставленные должностные лица российской ФСБ. Об этом на допросе во время судебного заседания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича заявил Валентин Наливайченко, который после побега бывшего главы государства занимал должность главы СБУ.

Читайте такжеПомощник экс-представителя Украины в Совбезе ООН на суде рассказал, как Россия захватывала КрымВ частности, Наливайченко рассказал, что последний раз общался с Януковичем на его инаугурации в 2010 году, где обеспечивал его безопасность, а затем подал заявление об освобождении от должности председателя СБУ и больше не общался.

Относительно обстоятельств самоустранения Януковича с поста президента, Наливайченко сказал, что был тогда депутатом и голосовал 22 февраля 2014 года за соответствующее постановление.

Позже, 24 февраля Наливайченко назначили и.о. главы СБУ.

По словам экс-главы Службы безопасности, экс-президент не пытался с ним связаться после этого.

Наливайченко также рассказал, что ему ничего не известно об угрозах жизни Януковича, которые могли бы его заставить бежать из Украины.

Об обстоятельствах побега бывшего президента ему стало известно от двух сотрудников УГО, которые 24 февраля 2014 года вернулись из Крыма, куда сопровождали Януковича, когда он бежал из Киева.

Наливайченко также добавил, что в Крыму как нардеп был вместе с Арсеном Аваковым в ночь на 23 февраля, где видел российскую технику и захват российскими спецслужбами полуострова.

В свою очередь, адвокаты Януковича заявили, что Наливайченко был в Крыму не как просто нардеп, а как уполномоченный ВРУ, фактически как глава СБУ. А на суде он говорит неправду, чтобы снять с себя ответственность за бездействие во время захвата россиянами Крыма.

Также Наливайченко заявил, что подготовка к аннексии Крыма началась еще в 2010 году, когда Янукович официально вернул офицеров ФСБ на полуостров, откуда в свое время Наливайченко, как председатель СБУ, их выгнал. Также он добавил, что ФСБ-шники при Януковиче наводнили силовые структуры Украины, в том числе и СБУ.

"Янукович сдал Украину и Крым России сознательно и без давления со стороны РФ", - подчеркнул он.

Также экс-глава СБУ рассказал, что трижды во время Майдана в Украину по приглашению Януковича приезжали высокопоставленные чиновники ФСБ, которые специализировались на противодействии терроризму, их даже включили в систему правительственной связи.

По его мнению, это означает, что тогда активно готовилась сдача России всей страны, а не только Крыма.

Также он рассказал, что с 24 февраля 2014 года СБУ в ряде городов Украины начала выявлять группы диверсантов с оружием, подготовленных заранее Россией при содействии бывшего руководства СБУ во главе с Александром Якименко.

"Агрессия России началась с 20 февраля с Крыма, но готовились диверсионные группы в других регионах", - сказал он.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.