Рада сегодня рассматривает ряд ратификаций и закон о защите детей от сексуальной эксплуатации

Парламент также намерен рассмотреть заявление относительно осуждения испытаний ядерного оружия Северной Кореей.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл утреннее заседание парламента 7 февраля.

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Также парламентарии рассмотрят ратификацию Соглашения между Украиной и Португалией о взаимной охране информации с ограниченным доступом, и ратификацию протокола между правительствами Украины и Молдовы о внесении изменений в Соглашения о взаимной защите секретной информации

Кроме того, Рада намерена рассмотреть проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины "Об осуждении испытаний оружия массового поражения Корейской Народно-Демократической Республикой".

В повестку дня внесено также рассмотрение во втором чтении проекта Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации.

Напомним, 6 февраля открылась восьмая сессия Верховной Рады VIII созыва.