Сегодня открылась восьмая сессия Верховной Рады

Согласно календарному плану, текущая парламентская сессия продлится до 20 июля.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл восьмую сессию парламента VIII созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в торжественном открытии сессии приняли, в частности, члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, руководители центральных органов исполнительной власти, представители судебной власти, а также главы дипломатических представительств иностранных государств.

Читайте такжеК Избирательному кодексу поступило больше поправок, чем к "судебной реформе" - ПарубийПосле объявления Парубием об открытии сессии в зале прозвучал Государственный Гимн Украины.

Согласно календарному плану, текущая сессия продлится до 20 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня сессии предполагается дать поручение Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия относительно подготовки для срочного рассмотрения ряда законопроектов о Высшем антикоррупционный суде и о внесении изменений в закон “О судоустройстве и статусе судей” в связи с принятием закона “О Высшем антикоррупционный суде”.

Сегодня депутаты также рассмотрят два законопроекта, которые касаются открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи, а также особенностей финансового контроля отдельных категорий лиц.

Кроме того, депутаты рассмотрят ряд вопросов относительно экономической политики, среди которых законопроект о общество с ограниченной и дополнительной ответственностью, а также вопрос о внесении изменений к некоторых законов относительно создания и ведения Кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков.