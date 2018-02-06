Политический лагерь в Польше раскололся после подписания Дудой "антибандеровского закона"

Польские политики по-разному отреагировали на подписание Дудой скандального закона.

Президент Польши Анджей Дуда решил одобрить принятые парламентом страны изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП). После подписания глава государства передаст документ в конституционный суд.

Как передает Главред, политический лагерь в Польше раскололся после отправки правок в закон об Институте национальной памяти на рассмотрение конституционного суда.

Министр Канцелярии президента Анджей Дера назвал решение Дуды правильным «для Польши».

Сам глава Польши отметил, закон вызвал много дискуссий. «Будучи президентом, я обязан принять решение о будущем этого закона. Это не новое предложение. Я говорил об этом положении год назад. Это вопрос для нас чрезвычайно важный и болезненный. Вспомним, что 6 миллионов наших граждан были убиты. Среди них 3 миллиона граждан еврейского происхождения. С самого начала Второй мировой войны Польша была оккупирована. Это был самый мрачный период в нашей истории. На наших территориях немецкие нацисты построили лагеря смерти. Поляки ни в коем случае система не принимала участие в Холокосте. Мы все знаем это очень хорошо", – сказал Дуда в своем выступлении.

Депутат Сейма Роберт Винницкий назвал выступление президента печальным и слабым. «Потерянная возможность для ясного, мощного послания. К тому же, шокирует, что в ужасно затянутой речи он не упомянул о политической агрессии Израиля против Польши, продолжавшейся полторы недели", – сказал политик.

Марчин Кирвинский, представитель оппозиционной силы "Гражданская платформа", также выступил с критикой в адрес президента. "Дуда рассказывал 20 минут о том, что согласен с командой Права и Справедливости в то, что надо подписать закон. Направление его в конституционный суд свидетельствует о трусости. Он подписывает, но бежит от ответственности за закон об Институте национальной памяти", – считает оппозиционер.

Катажина Лубнауэр, представитель центристской партии "Новочесна", считает, что президент уступил национальным кругам и уступил ПиС. «Перед лицом драматического дипломатического кризиса с стратегическими партнерами Польши я обратилась с призывом созвать Совет национальной безопасности», – сказала она.

Депутат Сейма Агнешка Помаска раскритиковала Конституционный суд как институт власти. "Какой еще Конституционный суд? В Польше, к сожалению, уже нет КС, который мог бы оценить положения закона в соответствии с Конституцией. Собственно, президент Дуда напомнил об этом миру", – высказала свое мнение Помаска.

Читайте такжеВ Израиле отреагировали на решение Дуды подписать скандальный закон об Институте национальной памяти

Лидер партии "Твое движение" Барбара Новацка считает, что президент Дуда «подписывает ошибочную и глупую поправку к закону об ИНП». «На алтаре партийных интересов и кормления демонов антисемитизма он создает имидж Польши. Из-за отсутствия политического мужества мы привыкли к оппортунизму. Жаль, что поддержка Качиньского покупается за большие деньги», – заявила Новацка.

Заместитель спикера Сейма Беата Мазурек поддержал решение президента: «У президента не было никаких сомнений в подписании закона, прислушиваясь к голосам израильской стороны, он передал его в Трибунал, чтобы развеять любые сомнения».

Павел Кукиз, лидер польской правой партии "Кукиз" тоже считает, что президент принял правильное решение. «Хорошо, что спираль взаимной вражды перерезана», – сказал он.

Адам Шлапка, депутат Сейма уверен, что решение президента будет иметь очень далеко идущие последствия для международного положения Польши и вызовет кризис с зарубежными партнерами.

Патрик Яки, заместитель министра юстиции, поблагодарил президента Дуду за принятие закона. «Направление его в Конституционный суд даст нам время для диалога с партнерами», – отметил он.

Глава фракции "Гражданская платформа" Славомир Нейман назвал решение президента плохим, так как «оно является результатом давления со стороны "ПиС", а также давления со стороны националистов и антисемитов».