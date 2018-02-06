Сегодня ВР должна проголосовать за уточнения к закону о деоккупации Донбасса

Уточнения касаются продления работы военно-гражданских администраций и технических поправок.

Сегодня Верховная Рада Украины должна проголосовать за уточнения к закону о деоккупации Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он отметил, что сейчас в зале раздается текст проекта постановления об устранении несогласованностей в тексте принятого закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями".

"Комитет по вопросам безопасности и обороны, проведя анализ принятого законопроекта, пришел к пониманию, что согласно ст. 131 Регламента, надо внести определенное уточнение. Оно касается технических поправок, а также это уточнение касается продолжения работы военно-гражданских администраций", - сказал Парубий.

Спикер ВР призвал депутатов во время перерыва ознакомиться с предложенными поправками, чтобы на вечернем заседании, после завершения рассмотрения законопроекта об обществах с ограниченной ответственностью, Верховная Рада могла проголосовать за уточнения к закону о деоккупации Донбасса.

Парубий также отметил, что после этого он сможет прямо в зале подписать закон.

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Напомним, согласно действующему законодательству, военно-гражданские администрации заканчивают свою работу в феврале 2018 года. В поправках предлагается продлить деятельность ВГА на три года.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163).

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный эффективный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными.

Документом возлагается на Российскую Федерацию ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию». Он добавил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии РФ.

В тот же день в МИД России назвали закон о деоккупации Донбасса "подготовкой новой войны». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что закон «перечеркивает» Минские договоренности.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о деоккупации Донбасса не противоречит Минским договоренностям, а реакция Москвы подтверждает его правильность.