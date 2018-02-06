Парубий рассказал о дискуссионных вопросах по законопроекту об Антикоррупционном суде

Наиболее дискуссионными будут вопросы юрисдикции суда и компетенции Общественного совета международных экспертов.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассказал о дискуссионном вопросе по законопроекту об Антикоррупционном суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на "ICTV", отвечая на вопрос относительно различий в законопроекте с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Мы получили эти рекомендации и действительно, в том законе, который подал президент, есть определенные дискуссионные моменты с рекомендациями", - сказал спикер и добавил, что завтра парламент должен принять решение о включении этого законопроекта в повестку дня сессии и направлении в комитет.

Читайте такжеАнтикоррупционный суд в Украине должен быть создан до выборов - посол ЕС

Так, говоря о дискуссионных вопросах, Парубий отметил, что по мнению экспертов, "слишком завышенны требования к кандидатам в судьи".

"Эксперты считают, что с такими требованиями будет чрезвычайно трудно набрать необходимое количество судей. То есть, закон может быть принят, а его имплементация может растянуться на годы", - пояснил он.

Второй вопрос, отметил председатель ВР, - это необходимость указать минимальное количество судей, которая должна быть выбрана для того, чтобы суд заработал.

"На сегодня это в законопроекте не указано. Я думаю, это мы без проблем сможем урегулировать между первым и вторым чтением", - сказал Парубий.

Третий момент, подчеркнул он, является более дискуссионным. "Международные партнеры настаивают, чтобы юрисдикция Антикоррупционного суда отвечала юрисдикции САП и НАБУ. Чтобы она была не узкая и не слишком широкая, чтобы огромное количество дел, которые могут оказаться в этом суде, банально не заблокировали его решения и принятия решений. По этому поводу, очевидно, будет отдельная дискуссия", - отметил спикер.

Кроме того, важной он назвал дискуссию по компетенции Общественного совета международных экспертов. "Международные партнеры рекомендуют, чтобы Общественный совет международных экспертов мог во время рассмотрения давать свою оценку относительно того или иного кандидата. И чтобы Высшая квалификационная комиссия судей принимала на рассмотрение только тех кандидатов, которые прошли предварительное обсуждение Общественного совета, и уже подавали их на окончательное утверждение", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон ”О судоустройстве и статусе судей” в связи с принятием закона ”О Высшем антикоррупционном суде”. Оба законопроекта определены как неотложные. Кроме того, в парламенте зарегистрированы альтернативные депутатские законопроекты №7440-1, №7440-2, №7440-3, №7440-4.

Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.