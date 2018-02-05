Комиссар ОБСЕ по нацменьшинствам после попытки поджога общества венгров посетит Ужгород

На Закарпатье комиссар встретится с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднарем.

Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам национальных меньшинств Ламберто Дзаньер посетит Ужгород.

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Об этом в микроблоге Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Во исполнение поручений министра Павла Климкина 6-7 февраля буду находиться с рабочей поездкой в Ужгороде. Планируются встречи с руководством области и местной венгерской общиной, переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Л.Дзаньером и украинско-венгерские консультации", - написал Боднар.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 февраля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. В результате инцидента пострадавших нет.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил действия злоумышленников. «Какими бы ни были эмоции, но «коктейли Молотова» этой ночью в здании Союза венгров в Ужгороде - это позорный путь. Осуждаю такие действия», - написал Климкин в Twitter.