"Это может произойти в любой момент": Чубаров рассказал, что нужно для возвращения Крыма

Чубаров считает, что Украинское государство не делает всего возможного, чтобы убедить и объединить партнеров усиливать давление на Путина.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа и нардеп Рефат Чубаров считает, что возвращение Крыма Украиной может произойти «в любой момент».

Об этом крымскотатарский лидер рассказал в интервью Радио Свобода.

«Я не могу назвать точную дату, когда мы вернемся в Крым и Крым вернется под полный государственный суверенитет Украины. Это может произойти в любой момент. Для Путина это так же его политическая, а может даже физическая смерть. Если Путин будет править Россией, то для него должна создаться ситуация, более угрожающая, чем сдача, возврат Крыма. Более угрожающими условиями может быть взрыв в самой России ‒ распад, восстание. Современный мир, наши партнеры вместе с Украиной в состоянии подготовить эти условия. Необходимо максимально ужесточить санкции, изолировать Россию и всех ее правителей от всех процессов, которые происходят в мире и жизненно важны для самой России», – считает Чубаров.

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По его мнению, проведение выборов президента России с распространением на Крым должно сейчас побуждать партнеров Украины занять единую позицию непризнания этих выборов, как и «непризнание статуса того лица, которое будет избрано президентом в результате проведения выборов и на территории Крыма». «Если бы сейчас мир поставил такое условие, Путин попал бы под полную персональную изоляцию», – уверен нардеп.

Чубаров считает, что также надо наложить эмбарго на российские энергоносители. «Сегодня цены на нефть снова поползли вверх, уже почти под 70 долларов за баррель, и это дает уверенность Путину в его дальнейших агрессивных планах. Эмбарго на российские энергоносители хотя бы на один-полтора года ‒ это полный крах российской экономики. Угроза распада России должна заставить любого человека, который будет ею управлять, ради сохранения самой России отказаться от территориальных притязаний в отношении своих соседей и вернуть Крым», – отметил председатель Меджлиса.

При этом Чубаров считает, что Украинское государство не делает всего возможного, чтобы убедить и объединить партнеров. «Мы сами не в состоянии проводить такую политику, чтобы, извините меня, поставить Путина на колени. Но объединенный мир может это сделать. Для этого нам надо постоянно демонстрировать свою жертвенность, мобилизацию. Вместо того, чтобы отвлекаться на десятки очень важных вопросов внутренней жизнедеятельности, надо спасать само государство. Этого осознания, к сожалению, нет в нашем политикуме», – добавил он.