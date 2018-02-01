Украина нуждается в новых политиках во власти – Палица

По его словам, социологические исследования и опросы, в которых лидируют старые политические силы, не отражают истинных настроений граждан.

Украина нуждается в коренном изменении системы власти и приходе новых, молодых политиков. Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания политсовета УКРОПа заявил член президиума партии, председатель Волынского областного совета Игорь Палица.

По его словам, социологические исследования и опросы, в которых лидируют старые политические силы, не отражают истинных настроений граждан. По мнению укроповца, реальные результаты выборов будут существенно отличаться от нынешних прогнозов, ведь около 40% украинцев не определились, за кого голосовать. Именно эта часть избирателей, вполне вероятно, не поддерживает политиков, возглавляющих рейтинги.

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«То, что произошло после 2014 года, заставляет людей голосовать не только сердцем, но и анализировать действия политиков», – подчеркнул Игорь Палица.

По убеждению председателя Волынского областного совета, УКРОП имеет большие шансы на победу в будущих волеизъявлениях. Рост поддержки партии демонстрируют не нарисованные на бумаге цифры, а конкретные результаты последних выборов в объединенных общинах.