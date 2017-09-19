Палица: На Банковой блокируют назначение выборов городского головы Луцка

Администрация Президента до тех пор будет блокировать выборы мэра в Луцке, пока в городе не заменят секретаря горсовета. Об этом в эфире телеканала «Аверс» заявил председатель Волынского областного совета, член президиума УКРОПа Игорь Палица.

«Недавно народные депутаты рассказали мне, что пока в Луцке не поменяют секретаря горсовета, Администрация Президента не позволит назначить выборы местного мэра», – отметил политик.

Как известно, секретаря Луцксовета переизбрали после смерти мэра Николая Романюка. «Тогда в городском совете было создано большинство, которое поддержало нового секретаря. Однако УКРОП обвинили в противозаконных методах», – пояснил Игорь Палица.

В то же время председатель Волынского облсовета подчеркнул, что сложившаяся ситуация не является борьбой с ним лично, укроповцами или председателем фракции УКРОП в Луцком горсовете Игорем Полищуком, который с 21 марта по 3 июля 2017 года занимал должность секретаря городского совета. Это – война со всем городом, ведь Луцк доверился именно этой команде.

Игорь Палица напомнил, что в определенный момент из-за непонятных изменений в избирательном законодательстве в горсовет от УКРОПа прошло всего 15 депутатов, хотя претенденты от политической силы победили в 41 округе из 42.

«Жители Луцка решили, что городом должен управлять депутатский корпус из 42 избранников, в котором был бы 41 укроповец. Но из-за законодательства этого не произошло. Когда в Луцкгорсовете сформировали депутатское большинство и избрали секретаря, УКРОП с этим согласился и не стал обращаться в суды», – подчеркнул политик.

Он также обратил внимание на позитивные изменения в городе за последние полтора года: в Луцке отремонтировали дворы, дороги и мосты, благоустроили парк им. Леси Украинки, в который вложили 8 млн грн. Средства предоставили благотворители после соответствующего обращения руководства города.

«Деньги поступали и раньше, но в развитие города их не вкладывали. Где они оседали, можно только догадываться. Равно как и о том, почему старая команда хочет вернуться на насиженные места такими бандитскими методами», – отметил Игорь Палица.