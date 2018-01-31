Луценко анонсировал начало заочных судов по преступлениям "команды Януковича" уже в этом году

По словам генпрокурора, это будет касаться как уголовных, так и экономических преступлений.

В 2018 году в Украине начнут рассматривать специальные судебные производства по уголовным и экономическим преступлениям из числа команды бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Читайте такжеСледствие по преступлениям против Майдана завершено на 80% - ЛуценкоОб этом в интервью УНИАН заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В этом году начнутся, пусть заочные, но судебные процессы на территории Украины по общеуголовным или экономическим преступлениям команды Януковича», - сказал генпрокурор.

Полный текст интервью с Юрием Луценко читайте на сайте УНИАН.