Луценко анонсировал начало заочных судов по преступлениям "команды Януковича" уже в этом году

16:10, 31 января 2018
Политика
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фото УНИАН

Читайте такжеСледствие по преступлениям против Майдана завершено на 80% - ЛуценкоОб этом в интервью УНИАН заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В этом году начнутся, пусть заочные, но судебные процессы на территории Украины по общеуголовным или экономическим преступлениям команды Януковича», - сказал генпрокурор.

Полный текст интервью с Юрием Луценко читайте на сайте УНИАН.

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Теги: #суды командой януковича#луценко суды януковича