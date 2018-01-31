Дело "банды Януковича": в ГПУ рассказали о задержанных 2-х фигурантах

По словам Луценко, сегодня подозреваемым будет избрана мера пресечения: ГПУ будет настаивать на содержании под стражей или залоге в 1 млрд грн.

В ходе расследования уголовного производства в отношении преступной организации экс-президента Виктора Януковича задержаны председатель наблюдательного совета «Вернум банка» Наталья Игнатченко и еще один фигурант Фролов.

Читайте такжеЛуценко рассказал о своей зарплате, комментируя отдых на Сейшелах (документы)

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«Задержаны также Н.Игнатченко и А.Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты денежных средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн», - сообщил Луценко.

В комментарии УНИАН пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что «в 15.00 в Печерском суде на ул. Гайцана начинается судебное заседание, где будут избирать меру пресечения Игнатченко, которая фигурирует по данному делу». Сарган отметила, что Игнатченко очень тесно связана с теми сделками по закупке вышек под кодовым названием «вышки Бойко», «где Бойко нет», и подтвердила, что данное лицо причастно к «Вернум банку».

«Господин Фролов - один из поручителей данного лица Игнатченко, но он не столь важен, как госпожа Наталия Игнатченко», - сказала пресс-секретарь генпрокурора.