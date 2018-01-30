СМИ: расследовавший дело о переписке Клинтон замглавы ФБР ушел в отставку под давлением

По данным издания, несмотря на то, что отставка чиновника была предсказуема, она стала неожиданностью для публики.

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, который подал в отставку 29 января, говорил друзьям, что чувствует давление со стороны главы бюро. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двоих близких соратников Маккейба.

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По данным издания, несмотря на то, что отставка чиновника была предсказуема, она стала неожиданностью для публики. Не далее, чем на прошлой неделе он заявлял, что надеется сохранить должность до выхода на пенсию в середине марта.

Тем не менее, сразу после объявления своего решения коллегам, Маккейб уйдет в отпуск (предшествующий увольнению).