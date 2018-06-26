Вадим Карасев: Путина вмонтировали во власть как шуруп, Ющенко пришел с командой

Политолог Вадим Карасев умеет оправдывать президентов. Когда слушаешь его, кажется, что Ющенко не так уж одинок и безнадежен в плане политического будущего. И что, возможно, все сделанное Ющенко люди оценят. Оценят позднее.

ЮЩЕНКО НЕ ЧЕКИСТ, ЕМУ БОЛЬНО ОТСТРАНЯТЬ ВЧЕРАШНИХ СОРАТНИКОВ

Вадим Юрьевич, недавно прочитала в популярном российском журнале колонку премьер-министра России Владимира Путина о кадрах. В ней он пишет, что людей всегда увольняет лично. Приглашает в кабинет, смотрит в глаза. И невольно подумала, что наш Президент терял многих своих друзей и соратников именно потому, что не захотел встречаться и объяснять им причины увольнения. Почему наш моральный Ющенко не умеет прощаться с людьми?

Что касается Путина, то не все так идеально и морально, не все так гладко, как он описывает. Были расставания с Березовским. И где теперь Березовский? Я не думаю, что их расставанию предшествовала встреча, при которой Путин смотрел ему в глаза. Есть еще более жесткий и нелицеприятный пример, не связанный с политической дружбой. Это – Ходорковский. Человека демонстративно с ОМОНОм арестовывали в самолете, а потом просто отправили на восемь лет далеко от Москвы. Возможно, у Ходорковского были прегрешения, но если уж была провозглашена политика равноудаленности олигархов от Москвы, тогда надо было отправить в Читинскую область весь олигархический кагал. Но почему-то один в Чите, другой в Лондоне, а третий – Абрамович – строит самую дорогую яхту в мире.

Есть и чисто психологические и профессиональные моменты. Путин – оперативный работник спецслужб. Эта работа предполагает непосредственный контакт и заглядывание в душу человека, выворачивание его изнутри. Оперработник всегда ставит задачу выпотрошить человека. Это – спецподготовка, специальные технологии и работа лицом к лицу... Когда лица и не надо видеть, надо уловить потаенные струны, выжать и выбросить. А Ющенко банкир, это работа с финансами. У финансов нет душ. Они крутятся…

Нацбанк проводит операции, комбанки повышают или понижают процентные ставки. Резервы, активы, авуары... Деньги – это анонимный, машинный, а не человеческий механизм.

У Ющенко нет опыта оперативного работника в общении с людьми. У него опыт работы с деньгами. И такая вещь, как увольнение, отстранение людей вызывает у него психологический дискомфорт. Думаю, что ему больно, когда он расстается с кем-то. Потому что это кусок жизни, прожитый вместе. Возможно, это потаенная причина нежелания часто встречаться с отставленцами.

Хотя примеры такие есть. Виктор Ющенко звонил и ждал, когда Балога придет на беседу, чтобы обговорить окончательные формы ухода и развода...

А вообще, давайте посмотрим, почему многие друзья, те, кого называли «любыми друзями», стали врагами. Более того, на них построили целую стратегию и технологию дробления, фрагментации и понижения ставок президентской команды.

ПУТИНА ВМОНТИРОВАЛИ В ПОЛИТИКУ КАК ШУРУП С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ

Давайте сравним Ющенко с тем же Владимиром Путиным. Путина во власть вмонтировали как шуруп. Его с помощью кремлевских технологий вкрутили в кремлевскую машину, информационно-киллерская машина Березовского привела его к власти, при этом отбомбив по полной программе Лужкова и Примакова. Это один путь к власти. И здесь у Путина нет никаких обязательств, у Путина не было соратников по борьбе. Разве что Березовский, которому это не помогло и который сейчас в Лондоне. Ющенко пришел во власть с помощью большой команды. Эта довольно разношерстная команда, куда вошли люди с разными мотивами, собиралась в течение нескольких лет. Там были люди и с идейными мотивами, и карьерными, и с денежными, и со смешанными. Это люди, которые инвестировали в Ющенко прежде всего себя, не говорю уже о деньгах. Они инстинктивно ждали каких-то меновых форм, ждали прибыли, бонусов и преференций на вложенные инвестиции. Но когда получается, что завышенные ожидания не оправдываются, что зазор между ожиданиями и наличностью слишком велик, то возникает первый дискомфорт.

Что касается Ющенко, то он поступил ювелирно точно. Он дал всей своей команде должности. И я представляю, как ему было тяжело назначить Юлию Тимошенко премьером.

ТО, ЧТО ОН НЕ КИНУЛ ТИМОШЕНКО, ГОВОРИТ О ЕГО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ

А что сделаешь, если у нее в сейфе лежат бумаги с письменным обещанием такого назначения?

Так, извините, можно было кинуть. Народ стоит на Майдане и кричит «Ющенко – так», на Западе – эйфория. Рейтинг зашкаливает. Письменное обещание премьерства не настолько обязывающий документ, чтобы его выполнять. В этой ситуации можно было просто порвать эту бумагу, и никто бы долго не печалился. То, что он ее назначил, говорит о том, что Ющенко не лишен чувства политической этики и необходимости выполнения обязательств. Он ушел от личных флюидов и перед отъездом в Москву сказал готовить приказ на назначение Юлии Тимошенко премьер-министром, что повергло других соратников не в самые радостные чувства.

А когда возникла драчка на тему, кто ближе к главному рулю страны, Ющенко сделал тактически проигрышный, но исторически правильный шаг – всех отправил в отставку. Он считает, что никому ничего не должен. Бизнесмен считает, что Ющенко ему должен, поскольку он его делал. А Ющенко считает, что он ничего не должен. Поскольку приди в тот год к власти Янукович – он уже не был бы бизнесменом. Инвестируя в Ющенко, бизнесмены инвестировали в институты экономической свободы, свободы слова, демократических процедур, которые дают бизнесмену возможность отстоять свою позицию.

Для бизнеса главное: конкурентные свободные правила игры. Если крупный предприниматель рассчитывает, что через «капитализм друзей» он станет богатым, он никогда не станет богатым надолго. Потому что сегодня при власти – его друзья, а завтра – друзья его конкурентов. Он сможет только накопить активы и роскошь, но бизнесменом, способным развивать системный бизнес, он никогда не станет.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ВИНЫ ЗА УХУДШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ЛЕЖИТ НА РОССИЙСКОМ РУКОВОДСТВЕ

Наши отношения с Россией последние годы испортились как никогда. И пусть для этого были объективные причины… Но были ситуации, когда недовольства можно было избежать. Например, когда Ющенко не поехал на похороны Ельцина. Или когда во время конфликта Грузии он демонстративно взял в Артек детишек Саакашвили…

Я помню, как решался вопрос о том, ехать ли Ющенко или нет на похороны. С одной стороны, был спланирован график его поездок, который пришлось бы ломать. С другой – Ющенко с Ельциным никогда не контактировал. Виктор Андреевич был премьер-министром с конца 1999 года, когда премьер-министром России и фактическим преемников Ельцина был Путин. Поэтому тогда решили, что если будет Кучма, Кравчук, то такого представительства Украины вполне достаточно.

Что касается детей Саакашвили, то тогда российские войска стояли за двадцать километров от Тбилиси. Еще неизвестно, чем бы это закончилось, поскольку была установка взять Тбилиси. И только давление западной дипломатии, солидарные действия Ющенко, Адамкуса, Квасневского предотвратили это публичное «взятие Берлина» и плен Саакашвили. У Российской Федерации были планы «добить гадину в логове врага». Я думаю, что взять детей в Артек, и вообще поехать в Тбилиси было для Ющенко мужественным поступком.

Но подобные решения не влияют на тип отношений между Россией и Украиной. А эти отношения атипичны. Большая часть вины за ухудшение отношений лежит на нынешнем российском руководстве. Россия рассматривает Украину, как часть своей национальной идентичности.

Перед выборами будет обостряться проблема языка, нам снова будут навязывать тему лингвистической войны. Но не может быть страны, государства и нации без лингвистической идентичности. А без нации не будет демократии. Украинский язык – это язык украинского государства...

Россияне взяли на вооружение модель: Россия там, где есть язык. Они думают, что это и Крым, и Восток Украины.

В борьбе языков официальная политика Киева более цивилизованна, более соответствует европейским образцам, чем российская...

ПЯТИЛЕТКА ПОЗИТИВНОГО НЕРАЗВИТИЯ – ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРЯМИКОМ В «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ» ПО РОССИЙСКОМУ ОБРАЗЦУ

Нет проблемы в отношениях Украины и России. Есть отношения нынешнего руководства Украины и нынешнего руководства России. Один режим авторитарный, управляемой суверенной демократии, а второй – демократия без берегов. Российский режим строит свою легитимность на антизападничестве, закрытости, уходе от межгосударственных компромиссов и стабильных альянсов, на сдерживании глобализации, НАТО. Украина строится, ориентируясь на Запад.

Когда Янукович говорит, что нам без России никуда, что экономику мы без России не построим, мы должны понимать, что наша экономика тогда станет продолжением российской экономики, а политика будет продолжением российской политики. И я не уверен, что люди захотели бы такое политическое устройство, как в России.

Или мы включаемся в Запад, а Запад – это западный образ жизни. Пусть не такой, как в Бельгии или во Франции, но все равно более цивилизованный, не такой свинячий, не такой жлобский и не такой поганый и в моральном, и человеческом отношении.

В чем проблема этих пяти лет? Это пятилетка позитивного неразвития. Мы легли в исторический дрейф, это своего рода историческая пробуксовка. Это лучше, чем прямиком в «светлое будущее» по российскому образцу. В Европу прямиком тоже тяжело, поскольку нельзя всех сразу затащить в рай. Надо переработать конфликт, нужно вызреть. Давайте считать, что это была пятилетка вызревания, спелости.

С 2004 года прошла великая электоральная эпоха, демократия развивалась. Но государство еще не стало нормирующей администрирующей инстанцией. Государство – это в том числе, когда есть стандарт, есть лимит. Это когда в одиннадцать часов нет никакой музыки, потому что она людям мешает отдыхать. Знаете, почему самолет нашего премьер-министра так долго не хотели принимать в Люксембурге? Потому, что закон в Европе бережет людей от шумов, ночью никаких взлетов и прилетов в аэропортах Европы нет.

МОГУТ ЛИ РАЗВИВАТЬСЯ НОРМАЛЬНО ОТНОШЕНИЯ, ЕСЛИ ТУТ ДЕМОКРАТИЯ, А ТАМ АВТОРИТАРИЗМ?

Или почему не состоялся практически согласованный визит премьер-министра Путина в Кембридж… Там, как известно, отказались на полдня перекрывать движение транспорта…

Государство служит людям. А квазигосударство опирается на некую сервильную лояльность людей, которые принимают как данность то, что перекрывают дороги, что не выдерживаются стандарты шума, загазованности.

И, заканчивая о России и Украине... Разве могут развиваться нормально отношения с Россией, если Россия воспринимает Украину как часть своей идентичности? Могут ли развиваться нормально отношения, если тут демократия, а там авторитаризм? Если там антизападная ориентация, а Украина – прозападная, европоориентированная страна.

ПУТИН СОЧЕТАЕТ КАЖДЫЙ СВОЙ ШАГ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДЛЯ СВОЕГО РЕЙТИНГА

Отношения Президента и думающего электората можно охарактеризовать как драму обманутого доверия… Стройки века с их спонсорской поддержкой – Батурин, Хортица, Мистецький арсенал, Больница будущего – уже давно считаются формой респектабельной взятки для президентской семьи…

Это не взятка, это оплата по историческим векселям. Страна, которая не имеет истории, всегда будет оставаться территорией. Она никогда не будет государством, не будет иметь будущего.

Как все эти проекты подаются в средствах массовой информации? Как причуда, как личное увлечение Президента, а не осмысленная политика. И вопрос о памяти можно рассматривать как вопрос о доверии к Президенту. У Президента есть элемент элитарного снобизма. Мол, не понимают люди, ну и ладно. Но есть проблема и в самой нынешней модели президентства. Есть модель «рейтингового» президентства, как в России. Путин сочетал каждый шаг и поступок с последствиями для своего рейтинга. Любая ситуация выжималась на рейтинг. Там каждая акция президента пиарится, там не допускается альтернативное мнение, сверху навязывается вот такая точка зрения. Общество там всему верит, потому что нет альтернативной точки зрения. Если бы у нас президентом был Путин, которому бы захотелось возродить Батурин, то при ОРТ, НТВ и НТН все бы уже давно говорили – как это хорошо. Все бы говорили, какой класс, какая великая страна Украина.

Но такая модель у нас могла реализоваться, если бы была группа украинских чекистов, которая бы взяла власть и четко реализовывала эту политику, невзирая на демократические или недемократические нормы. Эта модель могла бы реализоваться, если бы не было борьбы, конкуренции и не вступила в действие реформа 2006 года. Но прошли выборы, заработала парламентская партийная машина, запустился дуализм исполнительной власти. И все: никаких вертикалей, никакой жесткой политики, никакого жесткого прессинга для реализации поставленных задач, в том числе и в области истории. И слава Богу.

ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕЛОМ ГРАЖДАН, ЕСЛИ ОНИ НЕ ХОТЯТ БЫТЬ ЧЕРНОЙ ДЫРОЙ ЕВРАЗИИ

Украина может дозреть до понимания этого через демократические процедуры, через мозги. И это не должно быть только делом Ющенко. Это должно быть делом граждан. Если они хотят быть не белым пятном или черной дырой Евразии.

Думаю, в 2006 году, когда не получилось с Универсалом, Ющенко понял, что ему не удастся решить всех поставленных перед собой задач. Ему их просто невмоготу решать самому. Наверное, есть обида, что не понимает народ его замыслов в области исторической памяти. Он несколько закрылся и стал авангардистским Президентом.

Думаю, он рассуждает где-то так: ладно, вы копайтесь в рейтингах, а я думаю об истории. Но его политика дала результаты. Независимо от того, будет ли Ющенко переизбран, следующий Президент будет вынужден завершать его проекты. Возможно, нехотя, возможно без драйва, вдохновения и как бы религиозного откровения, но должен будет доделывать все и по Батурину, и по Мыстецькому арсеналу и по Голодомору. Это ведь не только историческая легитимация нации, это историческая легитимация власти. Потому что если народ любит свою историю, он просто не будет выбирать чужую. Мазепа ему будет интереснее Петра Первого. История формирует граждан.

ЮЩЕНКО – НАЦИОНАЛИЗАТОР, КОТОРЫЙ ДУМАЕТ, КАК ВМОНТИРОВАТЬ ЭТУ СТРАННУЮ СТРАНУ В ЕВРОПУ

Невозможно переоценить, сколько Президент сделал для украинской истории, украинского языка, украинской геополитики. По Эрику Хосбауму, нация – это изобретение традиции. Ющенко – типичный национализатор, строитель нации, который думает, как вмонтировать эту странную страну в Европу. И теперь он думает, как идти на выборы, как донести это все до людей. У него было такое: надеюсь на прозрение людей. Но люди не слепые, когда они не думают, то чувствуют сердцем. Можно дискутировать, кто лучше борется с кризисом – Тимошенко или Янукович. Но Украине нужен направитель, тот, кто создает карту, выбирает маршрут…

Какого Президента захочет народ? Такого, кто наведет порядок. Что такое порядок, при этом никто не знает.

В чем ошибка Ющенко? Надо было совместить модель рейтингового и авангардного президента.

БЮТ, ПР, НУ – ОДНИ РАБОТАЮТ ПО ТЕМНИКАМ, У ДРУГИХ В ГОЛОВАХ КАША

Вот именно, не так уж плохо пиарить свои проекты...

Те идеологические смыслы, с которыми работает Президент Ющенко, могли быть транслированы в толщу массы только через хорошую партийную работу. Не нужна пропаганда. Но «Наша Украина» поехала, разъехалась, ее порвали на куски. Вы посмотрите эфиры, там БЮТ отстаивает свою позицию, «Регионы» – тоже, а «Наша Украина» критикует Секретариат Президента. Одни работают по темникам, а у других в головах каша.

Чтобы работала модель исторического президентства, необходима была другая партийно-политическая машина – ретрансляции смыслов, которые продуцирует Президент.

ПОКА У ЯЦЕНЮКА НЕТ СТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ

За спиной нашего Президента стоит молодая надежда Яценюк. Ему не рано в Президенты? У него есть чувство ответственности за страну или только амбиции?

Он пока не продемонстрировал своих взглядов. Но он думает так: «Я в политике. Я должен что-то месиджировать, делать какой-то посыл электорату». Пока у него нет стройной системы взглядов. Политических взглядов. Он сознательно уходит от ответов на острые вопросы, чтобы не попасть в антирейтинговую авангардистскую ловушку. Если бы даже он хотел обналичить систему взглядов, то просто не смог бы этого сделать. Такие взгляды быстро не приходят. Несмотря на талантливость и интеллектуальную харизматичность.

Недавно видел Януковича на ICTV, так повеяло почти забытым 2003–2004 годами – ничему не научились и, наверное, не хотят учиться. Боюсь, что уроки 2004 года для наших политиков так и остались невыученными уроками.

А кто из технических кандидатов вам интересен? Вон Тигипко строит кампанию – как антиЮщенко. Говорят, что на недавнем экономическом саммите в Петербурге не было более пророссийского выступления, чем его…

Это флирт с российскими настроениями.

ЕСЛИ ЗАКОНЧИТСЯ ШАРОВАРЩИНА, ТО ДАЛЬШЕ ЧТО – СТАЛИНСКОЕ ГАЛИФЕ?

Вы называете это флиртом? Он говорит, что уйдет Ющенко – закончится эта шароварщина...

С флирта начинается то, что у политиков часто заканчивается панелью. Говорить насчет шароварщины легко. Ну, закончится шароварщина, а что начнется? Сталинское галифе и френч?

Каждый думает, что он умный, а потом оказывается, что банковская система просела, что у нас один металл экспортный. Не хватает нашим кандидатам чутья, они ведь из советского прошлого. Они комсомольцы-добровольцы, которые впитали в себя такие же фильмы. Эксперты им на телеэфирах подыграли, советники стяпали выступление, и он думает, что политик. К сожалению, это не технические кандидаты, это реалистические кандидаты. Они надеются, что смогут набрать процент (хотя Тигипко действительно идет в пику Яценюку), чтобы потом попытаться попасть на пост премьера. Между первым и вторым туром будет большая борьба за то, в какой конфигурации "президент–премьер" кандидаты выйдут во второй тур.

У НАС НЕ ПРОСТО ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПРЕЗИДЕНТА, А ВЫБОРА ВООБЩЕ – ГДЕ МЫ И КТО МЫ?

Какой будет эта президентская кампания?

Боюсь, чтобы эти выборы не прошли в таких терминах, кто лучший управленец.

Предполагаю, что основным спорщиком будет Азаров, который будет говорить, что при Викторе Федоровиче экономика развивалась, а Тимошенко будет говорить, что Партия регионов не борется с кризисом. Оба будут говорить, что надо возродить экономическое благосостояние. А что это такое? Дать двадцать гривен народу, а остальные будут продолжать уводить деньги в оффшоры? А Яценюк будет говорить: чума на оба дома их, мы сделаем это лучше.

И это не президентские выборы. Будь мы стабильной страной, которая решила все проблемы, связанные с интеграцией в международные европейские структуры, с образом жизни, тогда я понимаю. В этом случае борьба идет на уровне – кто из политиков сделает чуть-чуть лучше… У нас проблема не только выбора Президента, у нас вообще проблема выбора. Где мы? С кем мы? Кто мы? Любой маленький исторический факт становится элементом раскола. Нас пугают, что это вносит раскол. Так что, не говорить об этом?

РОССИЙСКИЕ ЦЕННОСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЫ ХОРОШО ЗНАЕМ – ЗЛО ПЛЮС БАБЛО

Есть лозунг: давайте объединять Запад и Восток Украины. Как? Механически объединять? Запад и Восток Украины может быть объединен либо под Россией, либо под Европой. Либо на европейских ценностных, либо на российских ценностных принципах. А какие там ценностные принципы мы хорошо знаем, бабло, зло плюс бабло.

Я не хочу, чтобы Украина так жила. Выборы 2010 года – это выборы в условиях кризиса выборов, кризиса президентства. Мы же не знаем, какая будет у Президента конституционная идентичность. Страна будет обсуждать частности, важные, но мелкие детали, а не цели. Единственный, кто может внести в повестку выборов целевую исторически масштабную тематику, – это Ющенко. Но пока есть проблемы, как организовать кампанию. Как сделать, чтобы авангардное президентство было воспринято рядовым украинцем, который далек от высоких стратегем.

Ющенко несколько оторвался от низов, а другие политики пасутся в хвосте настроения низов. Но это тоже не политика, когда все каждый свой шаг соизмеряют с тем, как тембр их голоса повлияет на рейтинг. Нужны люди, которые бы приподнимали избирателя на уровень исторических задач, помогая рассмотреть, что ждет, если не за горизонтом, то хотя бы за следующим поворотом. Настоящий политик работает на пересечении глубинных исторических смыслов и человеческих ожиданий. Если бы такой был, то цены бы не было такому политику, особенно для Украины, которая мучительно ищет свой путь в двух декадах ХХІ века.

Беседовала Лана Самохвалова