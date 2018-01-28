Бой под Крутами на столения вперед заложил основы государственности Украины - Розенко

Благодаря бою под Крутами Центральная Рада успела подписать Брестский договор и заставить Россию впервые признать границы Украины.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что бой под Крутами 29 января 1918 года на столетия вперед заложил основы государственности Украины.

Об этом он сказал во время мероприятий почтения памяти 100-летия боя под Крутами в Черниговской области.

«Безусловно, станция Круты, с одной стороны - это небольшая станция на карте Украины, одна небольшая точка на карте железнодорожных сообщений, это одно из многочисленных сражений украинского народа за свою независимость, сражений с Российской империей, с российскими захватчиками. Вместе с тем Круты занимают одно из основных важнейших мест, ведь именно здесь отважные юноши, ребята-герои дали бой превосходящим силам врага», - отметил Розенко.

«Они на несколько суток задержали наступление красных россиян на Киев. Но тех нескольких суток нам как раз и хватило для того, чтобы на столетия вперед заложить основу украинской государственности. Именно тогда Центральная Рада успела подписать Брестский договор, и тем самым засвидетельствовать международную субъектность УНР и заставить Россию впервые признать границы Украины», - добавил вице-премьер.

По его словам, Герои Крут заложили долгую историю восстановления украинской государственности, которое состоялось в 1991 году.

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Справка УНИАН. 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и возле села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику. Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены.

Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.