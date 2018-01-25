В Киеве презентовали украинский исторический экшн о битве под Крутами (видео)

Сегодня в Киеве презентовали художественный фильм «Круты 1918», посвященный 100-летию исторического события – боя студентов под Крутами.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины, проект фильма «Круты 1918» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино в сессии игровых тематических фильмов и получил 26 млн грн государственной финансовой поддержки при общем бюджете 52 млн грн.

Фильм снят в жанре исторический экшн с реальной историей боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года.

Съемки фильма стартовали 8 сентября 2017 года, завершение производства планируется в мае 2018 года, а выход в национальный прокат – 6 декабря 2018 года.

Как рассказал режиссер ленты Алексей Шапарев, в батальных сценах были задействованы более 1500 человек, большая доля из которых – это нацгвардейцы и волонтеры. Съемки проходили в двух направлениях – документальном, который базируется на воспоминаниях командира боя Аверкия Гончаренко, и художественном – собирательному образу истории семьи генерала Савицкого и его двух сыновей, которые оказались по разные стороны баррикад.

Фильм представила творческая группа в полном составе. Мероприятие также состоялось при участии вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, министра культуры Украины Евгения Нищука и заместителя председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Сергея Неретина.

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В Минкультуры также напомнили, что 28 и 29 января к 100-летию Боя студентов под Крутами состоится ряд мероприятий по чествованию памяти Героев Крут.

Среди прочих, 28 января в 8:20 с Киевского вокзала отправится скоростной поезд до станции Крут, в село Памятное, где состоятся памятные мероприятия; 29 января в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко будет представлен спектакль Андрея Бакирова «Баллада о героях Крут», и др.

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