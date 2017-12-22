В МИД заверили, что никаких прямых угроз для украинского безвиза нет

За полгода действия безвиза 61 украинца не пустили на территорию стран Шенгенского соглашения: у них были либо проблемы с документами, или криминальное прошлое на территории стран Евросоюза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире "Завтрака с 1+1", передает ТСН.

По его словам, в целом уже около 400 тысяч украинцев воспользовались безвизом.

"Никаких прямых угроз для этого (безвиза - Ред) нет. Никто безвиз завтра-послезавтра у украинцев не отберет. Но то, что обещали (европейским партнерам - Ред.) - нужно выполнять. Я помню, как мы делали безвизовый план. И создание антикоррупционных органов было частью этого плана. Но если мы выполнили этот план, значит, оно функционирует", - отметил министр.

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Он отметил, что есть вопросы к завершению всей антикоррупционной системы, в частности, к созданию Антикоррупционного суда.

"Сейчас она неокончена", - констатировал Климкин.

Министр отметил, что реакция представителей ЕС на проблему с антикоррупционными органами в Украине являются "звоночком", но "для безвиза сегодня угроз нет".

Напомним, ранее в Брюсселе заявили, что действия ГПУ по срыву спецоперации НАБУ подрывают веру общества в эффективную борьбу с коррупцией. В ЕС подчеркнули, что украинская власть должна активизировать усилия и обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных институтов. Как известно, это было одним из условий введения безвизового режима.