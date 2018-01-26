Кучма обратился к Зубко с просьбой уладить ситуацию с мобильной связью в ОРДЛО

Кучма призвал правительство урегулировать ситуацию с отсутствием мобильной связи на оккупированных территориях Донбасса.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кучма просит правительство урегулировать ситуацию с отсутствием мобильной связи на оккупированных территориях Донбасса. Об этом в Facebook сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Украины Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, связь Vodafone исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля.

15 января компания Vodafone обратилась ко всем ответственным инстанциям, включая Луганскую и Донецкую ОГА, СЦКК, СММ ОБСЕ с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад в "серую зону".

19 января предоставление услуг Vodafone было возобновлено на неподконтрольной территории Луганщины.

Vodafone - последний оператор, работавший на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной Украине территорией.