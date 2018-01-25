Перспективный бизнес: в "ДНР" организовывают туры в места, где есть связь Vodafone
13:31, 25 января 2018Война
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Люди едут, чтобы получить важные уведомления из банков и соцслужб, или же просто узнать, кто им пытался дозвониться.
Мобильная связь "Vodafone" пропала еще 11 января / фото twitter.com/den_kazansky
В городах оккупированной части Донецкой области появился новый перспективный бизнес: предприниматели ОРДО организуют поездки по местам "республики", где "есть связь Vodafone.
Об этом сообщает журналист Денис Казанский в Twitter. Теперь "предприниматели" дают возможность поехать в места, где они могут "лично воспользоваться связью" или же "передать sim-карту" для получения важных сообщений.
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Как известно, мобильная связь Vodafone пропала еще 11 января из-за повреждения линии кабеля. Vodafone возобновил мобильную связь в "ЛНР", но отказывается налаживать связь в ОРДО без гарантий безопасности.
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