Перспективный бизнес: в "ДНР" организовывают туры в места, где есть связь Vodafone

13:31, 25 января 2018
Война
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Люди едут, чтобы получить важные уведомления из банков и соцслужб, или же просто узнать, кто им пытался дозвониться.

Мобильная связь

В городах оккупированной части Донецкой области появился новый перспективный бизнес: предприниматели ОРДО организуют поездки по местам "республики", где "есть связь Vodafone.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский в Twitter. Теперь "предприниматели" дают возможность поехать в места, где они могут "лично воспользоваться связью" или же "передать sim-карту" для получения важных сообщений. 

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Как известно, мобильная связь Vodafone пропала еще 11 января из-за повреждения линии кабеля. Vodafone возобновил мобильную связь в "ЛНР", но отказывается налаживать связь в ОРДО без гарантий безопасности.

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