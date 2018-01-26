Саакашвили пригрозил "радикальными действиями" в случае его ареста

Лидер партии "Движение новых сил" обещает призвать граждан к массовым акциям, что приведет к смене власти в Украине.

Лидер партии «Движение новых сил», экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет, что будет действовать «очень радикально» в случае вынесения судом решения его арестовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил журналистам во время пребывания коллегии судей Апелляционного суда Киева в совещательной комнате.

«Если этот суд ангажированный, если он примет решение о моем аресте - это не остановит наши следующие действия, а следующее действия наши будут очень радикальны. И я буду действовать из моей квартиры, которую я снимаю, и мы будем призывать к массовым акциям, которых они очень боятся», - заявил Саакашвили.

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По его словам, это приведет к изменению власти в Украине.

Как известно, Апелляционный суд Киева отправил под ночной домашний арест бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.