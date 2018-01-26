Саакашвили отправили под ночной домашний арест
Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции относительно неизбрания никакой меры пресечения лидеру «Движения новых сил» Михеилу Саакашвили и установил ему меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 7.00 следующего дня.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий судья Апелляционного суда Киева Олег Присяжнюк.
«Удовлетворить частично. Применить к Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно с 22.00 до 7.00 следующего дня», - заявил он.
Также суд возложил на Саакашвили дополнительные процессуальные обязанности, а именно прибывать по требованию к прокурору, следователю или в суд, а также не покидать город Киев без разрешения прокурора.
В то же время, какие еще процессуальные обязанности возложил суд, пока неизвестно, поскольку после оглашения требования не покидать Киев сам Саакашвили и его сторонники в зале судебного заседания начали кричать и шуметь, не соглашаясь с решением суда.
Таким образом, неизвестно, на какой срок действует решение Апелляционного суда и обязан ли будет Саакашвили носить электронный браслет.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции о неизбрании Саакашвили никакой меры пресечения. Прокурор Генпрокуратуры Александр Говорущак просит избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.
5 декабря 2017 года правоохранители в центре Киева задержали Саакашвили, однако его сторонники освободили его из автозака.
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11 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Саакашвили в виде круглосуточного ареста сроком на два месяца. Апелляционный суд Киева четыре раза - 22 декабря 2017 года, 3 января, 11 января и 19 января 2018 года - переносил рассмотрение апелляционной жалобы на вышеуказанное решение суда.
Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).
Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.