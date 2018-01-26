Саакашвили отправили под ночной домашний арест

Саакашвили должен прибывать по требованию к прокурору, следователю или в суд, а также не выезжать из Киева без разрешения прокурора.

Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции относительно неизбрания никакой меры пресечения лидеру «Движения новых сил» Михеилу Саакашвили и установил ему меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 7.00 следующего дня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий судья Апелляционного суда Киева Олег Присяжнюк.

«Удовлетворить частично. Применить к Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно с 22.00 до 7.00 следующего дня», - заявил он.

Также суд возложил на Саакашвили дополнительные процессуальные обязанности, а именно прибывать по требованию к прокурору, следователю или в суд, а также не покидать город Киев без разрешения прокурора.

В то же время, какие еще процессуальные обязанности возложил суд, пока неизвестно, поскольку после оглашения требования не покидать Киев сам Саакашвили и его сторонники в зале судебного заседания начали кричать и шуметь, не соглашаясь с решением суда.

Таким образом, неизвестно, на какой срок действует решение Апелляционного суда и обязан ли будет Саакашвили носить электронный браслет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции о неизбрании Саакашвили никакой меры пресечения. Прокурор Генпрокуратуры Александр Говорущак просит избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

5 декабря 2017 года правоохранители в центре Киева задержали Саакашвили, однако его сторонники освободили его из автозака.

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11 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Саакашвили в виде круглосуточного ареста сроком на два месяца. Апелляционный суд Киева четыре раза - 22 декабря 2017 года, 3 января, 11 января и 19 января 2018 года - переносил рассмотрение апелляционной жалобы на вышеуказанное решение суда.

Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.