"От греха подальше": журналист рассказал, что на Западе избегают россиян

В столицах западных стран сторонятся контактов с россиянами, как в советские времена, отметил Евгений Киселев.

В столицах западных государств стали сторониться контактов даже с оппозиционно настроенными российскими политиками, политическими экспертами и журналистами.

На Западе, "что называется, от греха подальше, избегают лишний раз общаться с русскими", рассказал журналист и телеведущий Евгений Киселев на чате в "Главреде".

"Оценку Лилии Шевцовой (российский политолог, написала, что "Россия становится символом неприятностей, которых следует избегать", — ред.), которую, кстати, я, и не только я, считаю самым серьезным и глубоким политологом в России и едва ли не единственным, которую признают равной себе члены западного экспертного политологического сообщества, разделяю полностью", — отметил гость.

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По его словам, "к сожалению, в западных столицах стали сторониться контактов даже с оппозиционно настроенными российскими политиками, политическими экспертами, журналистами, как в советские времена".

Ранее известный журналист и телеведущий Евгений Киселев рассказал о накале внутренней борьбы между "башнями Кремля" и "фирменном стиле" управления Владимира Путина.