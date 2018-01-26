Эксперт нашла в президентском законе об Антикоррупционном суде только один плюс (видео)

Между тем, каким видит Антикоррупционный суд президент Украины и тем, какой суд ждут международные организации вроде Всемирного банка, МВФ, Венецианской комиссии, есть огромные расхождения.

Об этом рассказала в ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 эксперт центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

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По ее оценке, единственным плюсом в законе президента является то, что отдельный Антикоррупционный суд вместе с апелляцией, а не антикоррупционная палата, как предлагалось ранее, таки должен существовать.

Среди минусов эксперт называет предложение президента избирать судей Антикоррупционного суда по-старому, то есть так же, как выбирали судей для Верховного суда. Общественный совет международных экспертов, по этому предложению президента, будет давать только советы. В случае с Верховным судом, по словам эксперта, советы такого же органа были проигнорированы в 60% случаев.

Международные партнеры ожидают предоставления такой раде не совещательной, а ключевой роли при избрании судей. Международные эксперты должны отфильтровать тех кандидатов, которые не соответствуют критериям судей цивилизованных стран.

В президентском проекте закона относительно антикоррупционного суда говорится, что суд должен заниматься не только топ-коррупцией, а делами в отношении наркотиков и оружия. В то же врмя, международные доноры говорят, что суд должен сконцентрироваться только на делах высокопоставленных чиновников-коррупционеров, чтобы не быть перегруженным.

Президент предлагает, чтобы каждый кандидат на должность антикоррупционного судьи обладал не только опытом работы судьей, адвокатом и прокурором, но и опытом работы в международных судах, правоохранительных органах за границей. По мнению эксперта, проблема заключается в том, что в Украине людей с таким опытом немного, поэтому с такими квалификационными требованиями государство может просто не найти людей.

Международные партнеры, в свою очередь, подчеркивают, что должны существовать такие критерии, которые смогут привлечь в Антикоррупционный суд как можно больше профессионалов.