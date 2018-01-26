Антикоррупционный суд является критическим вопросом для сотрудничества с Украиной – Всемирный банк

Создание Антикоррупционного суда является критическим вопросом для сотрудничества Всемирного банка с Украиной.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Она отметила, что НАБУ и САП подготовили уже более 90 дел против коррупционеров, которые поданы в суд, но решений по ним до сих пор нет. Поэтому нужен Антикоррупционный суд.

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При этом Всемирный банк настаивает, что три положения в президентском законопроекте должны быть изменены, поскольку они откладывают внедрение Антикоррупционного суда.

Кахконен, в частности, напомнила о том, что в президентском законопроекте не определено количество судей. Но при этом документ говорит, что нельзя создавать суд до того, как все судьи будут избраны.

"Здесь нет последовательности. Нужно определить количество судей и нет причины ожидать, когда все судьи будут избраны и назначены", - сказала директор Всемирного банка.

Напомним, 22 декабря 2017 года президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. В МВФ заявили, что пункты этого документа противоречат обязательствам, которые она взяла на себя перед международными партнерами. В ответ на что Порошенко отметил, что проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Также во Всемирном банке считают, что принятие закона об Антикоррупционном суде в редакции, предложенной Порошенко, является недопустимым.