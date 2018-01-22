Российская власть распространяла "фейковые новости" еще сто лет назад – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина координирует усилия с Европейским Союзом в вопросе противодействия российской пропаганде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время торжественного собрания по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики сегодня в Киеве.

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По его словам, технологией распространения «фейковых новостей» российские власти владели еще 100 лет назад. «Бывший глава правительства УНР Исаак Мазепа писал, что большевики были правы, когда впоследствии хвастались, что Украиной они овладели не так вооруженной силой, как силой своей пропаганды среди дезориентированных украинских масс», - сказал Порошенко.

Он отметил важность противодействия российским фейкам в украинском информационном пространстве. «Иногда их не без удовольствия тиражирует наша оппозиция, время от времени на них клюют даже те медиа, которые позиционируют себя как глубоко украинские, патриотические и европейские», - добавил Порошенко.

«Ответ на вопрос, как бороться с российской пропагандой, которая подрывает суверенитет и демократию во всем мире (сейчас это уже признано), ищут на уровне Евросоюза, на уровне его отдельных стран-членов, и мы координируем наши усилия снаружи с нашими партнерами. А внутри страны я рассчитываю на саморегуляцию и предложения со стороны украинского медиасообщества", - отметил глава государства.