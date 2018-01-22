В Кремле о возможных контактах Путина и Порошенко: нужны для результата

В Кремле о возможных контактах президентов Украины Петра Порошенко и РФ Владимира Путина заявили, что они нужны для конкретных результатов, но Киев наносит «урон» Минским соглашениям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается того, нужны ли такие контакты или не нужны, любые контакты осуществляются для достижения конкретного результата. Сейчас, когда мы видим нежелание Киева идти по пути имплементации Минских договорённостей, а наоборот, предпринимаемые шаги, которые наносят существенный урон перспективам этой реализации, конечно, мы выражаем глубокое сожаление», - сказал Песков.

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При этом он заверил, что не сообщал в эфире телеканала Россия-1 о непубличных встречах Путина и Порошенко.

«Это абсолютно неверная трактовка моих слов. Речь шла о рабочем графике президента (РФ) в целом, весьма напряженном, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость. О контактах Путина и Порошенко я не говорил», - добавил пресс-секретарь российского президента.

Как сообщал УНИАН, 21 января, в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о встречах российского и украинского президентов, Песков заявил, что непубличные встречи Путина и Порошенко «имеют место».

«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», - подчеркнул он.

Позже пресс-секретарь Путина дезавуировал такую интерпретацию его слов.

Вместе с тем в пресс-службе Администрации президента Украины опровергли слова Пескова, заявив, что Порошенко не проводил никаких двусторонних встреч с Путиным с момента заключения Минских договоренностей.