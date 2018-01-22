Управление госохраны не признается, сопровождало ли Порошенко на Мальдивы

Управление государственной охраны засекретило информацию относительно того, обеспечивали ли его сотрудники меры охраны во время отдыха президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах с 1 по 8 января.

Об этом говорится в ответе за подписью начальника УГО Валерия Гелетея на запрос программы "Схемы".

Так, журналисты обратились в Управление госохраны с просьбой сообщить, были ли командированы сотрудники этого управления с президентом Порошенко во время посещения Мальдив и если да, то сколько сотрудников были откомандированы; встречали ли сотрудники УГО и транспорт, управление Порошенко в аэропорту "Киев" ночью 8 января и имеет ли глава государства, согласно действующему законодательству, право пользоваться частным самолетом или чартером частной компании для частных перелетов.

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В ответе УГО речь идет лишь о том, что государственная охрана должностных лиц, определенных законом, обеспечивается непрерывно в местах их постоянного и временного пребывания, однако точных ответов на вопросы не предоставили.

"Запрашиваемые сведения составляют служебную информацию", – говорится в ответе на запрос.

В то же время съемочная группа программы "Схемы" 8 января вечером зафиксировала, что прилета президента в аэропорту "Киев" не ждал привычный кортеж, на перекрестках не дежурили полицейские, а вокруг аэропорта не было нацгвардейцев. Зато на территорию аэропорта, конспируюясь, время от времени выключая фары, заехали четыре минибуса-фольксвагена и "Мерседес", как позже выяснили журналисты, на так называемых "номерах прикрытия".

Из расследования "Mr Petro Incognito. Тайная отпуск президента" стало известно о том, что Петр Порошенко отдыхал на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli, состоящий из роскошных частных вилл посреди Индийского океана.

В ответе на запрос программы "Схемы" в Администрации президента отметили, что это был короткий отдых: "Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации".