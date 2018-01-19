Экс-судья гаагского трибунала объяснил историческое значение закона о деоккупации

Принятый Верховной Радой Украины закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163) позволяет однозначно говорить о ситуации в Крыму и Донбассе как международном вооруженном конфликте, порожденном вооруженной агрессией России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил юрист-международник, чрезвычайный и полномочный посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко .

«В законе подтверждается существующий механизм отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях. Там говорится о силах и средствах, используемых для отпора и сдерживания вооруженной агрессии, определяется система управления этими силами и средствами. Это существует уже сейчас на основании Конституции и законов, которые были приняты до этого, этот закон только фиксирует то, что уже есть», - заявил он.

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При этом, по словам Василенко, этот закон дает правильное толкование правовых основ применения Украиной Вооруженных сил, используемых в борьбе с российской агрессией.

«И в преамбуле закона и в статье 10 говорится о том, что основанием для отпора вооруженной агрессии РФ против Украины является самооборона от агрессии в понимании статьи 51 Устава ООН, которая предусматривает право любого государства, подвергшегося нападению, на индивидуальную и коллективную самооборону» , - отметил юрист.

Кроме того, Василенко отметил, что этот закон подтверждает ряд постановлений, которые были ранее приняты, и в одном из постановлений определяется достаточно четко, что АТО является составной самозащиты Украины от вооруженной агрессии России в понимании статьи 51 Устава ООН.

«Это чрезвычайно важные положения с точки зрения права, так как опираясь на эти положения мы отвергаем любые попытки обвинять добровольческие батальоны в том, что их деятельность была незаконной», - отметил эксперт.

По его убеждению, для применения вооруженных сил не обязательно объявлять состояние войны, поскольку государство имеет неотъемлемое суверенное право на самооборону от агрессии.

«Это положение означает, что вполне правомерно и законно говорить о том, что Украина осуществляет именно самооборону от агрессии согласно статье 51 Устава ООН, а не АТО в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. Антитеррористические операции осуществляются, но они осуществляются в рамках отпора вооруженной агрессии России», - отметил Василенко.

Кроме того, по его словам, этот закон не противоречит Конституции Украины и нормам международного права.

Василенко подчеркнул, что Украина на законодательном уровне закрепила формулировку о наличии агрессии России в Украине, а также незаконном присутствии вооруженных воинских формирований и регулярных российских войск на территории Украинского государства.

«Я бы сказал, что этот закон имеет историческое значение, поскольку он является конструктивной попыткой создать правовую основу для защиты наших национальных интересов в условиях российской агрессии», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163). В документе признается временная оккупация Россией части территории Украины.