Рада объявит о завершении седьмой сессии
10:02, 19 января 2018Политика
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Никаких законопроектов в сегодняшней повестке дня нет.
Сегодня пройдет Час вопросов к правительству / фото УНИАН
Сегодня Верховная Рада Украины должна объявить о завершении седьмой сессии.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня предусматривается с 10.00 до 11.00 провести Час вопросов к правительству.
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После этого 30 минут отводится на объявление депутатских запросов, а дальше состоятся выступления депутатов по разным вопросам.
Уже после этого предполагается объявления о завершении седьмой сессии.
Никаких законопроектов в сегодняшней повестке дня нет.
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