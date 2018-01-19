Рада объявит о завершении седьмой сессии

Сегодня Верховная Рада Украины должна объявить о завершении седьмой сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня предусматривается с 10.00 до 11.00 провести Час вопросов к правительству.

Читайте такжеРада приняла закон о приватизации госимущества

После этого 30 минут отводится на объявление депутатских запросов, а дальше состоятся выступления депутатов по разным вопросам.

Уже после этого предполагается объявления о завершении седьмой сессии.

Никаких законопроектов в сегодняшней повестке дня нет.